Поклонской нашли новую должность

Поклонской предложили новую работу

Власов отметил, что Поклонская много работала в Госдуме и возглавляла «достаточно важную комиссию», поэтому она заслуживает новой должности.

Ранее в Госдуме решили упразднить комиссию по контролю за доходами депутатов, которую возглавляла Поклонская, и объединить ее с комиссией по этике. Новую комиссию возглавил Отари Аршба, кандидатуру которого внесла «Единая Россия»

Поклонская заявила, что ожидала такого развития событий из-за своей позиции по пенсионной реформе.

В июле Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении пенсионного возраста. Единственным членом «Единой России», проголосовавшим против документа, стала Поклонская. После этого ей предложили подумать о сдаче мандата, но Поклонская отказалась.

СМИ писали, что из-за этого депутаты-единороссы не пришли на заседание комиссии под руководством Поклонской.