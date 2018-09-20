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Поклонской нашли новую должность
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Поклонской предложили новую работу 

Рамблер 1 час назад
Депутат от ЛДПР Василий Власов предложил создать в Госдуме комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей и назначить ее главой Наталью Поклонскую. Об этом сообщает РИА Новости.
Власов отметил, что Поклонская много работала в Госдуме и возглавляла «достаточно важную комиссию», поэтому она заслуживает новой должности.
Ранее в Госдуме решили упразднить комиссию по контролю за доходами депутатов, которую возглавляла Поклонская, и объединить ее с комиссией по этике. Новую комиссию возглавил Отари Аршба, кандидатуру которого внесла «Единая Россия».
Поклонская заявила, что ожидала такого развития событий из-за своей позиции по пенсионной реформе.
>> Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
В июле Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении пенсионного возраста. Единственным членом «Единой России», проголосовавшим против документа, стала Поклонская. После этого ей предложили подумать о сдаче мандата, но Поклонская отказалась.
СМИ писали, что из-за этого депутаты-единороссы не пришли на заседание комиссии под руководством Поклонской.
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