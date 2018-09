Журналист Washington Post заявил, что Путин говорил Трампу о «борьбе против их дружбы» 

ВАШИНГТОН, 19 сентября. / ТАСС /. Корреспондент газеты The Washington Post Грег Миллер в своей книге «Кандидат» (The Apprentice) выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин во время телефонных бесед с американским лидером Дональдом Трампом пытался заверить его, что проблемы в отношениях двух государств создают его подчиненные. Отрывок из книги Миллера, далеко не первого в США спекулирующего на отношениях лидеров двух государств, опубликовала в среду газета The Washington Post.