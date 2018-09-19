Журналист Washington Post заявил, что Путин говорил Трампу о «борьбе против их дружбы»

Миллер делает свои выводы якобы на основе данных сотрудников Белого дома. С их слов, Путин говорил Трампу, что «тот факт, что они не могут совершенствовать отношения друг с другом так, как они хотят, вина не их самих». «Вместо этого Путин пытался подогреть убежденность Трампа в том, что его [работу] подрывает секретная заговорщическая группа, бюрократическое „глубокое подполье“ (deep state)», — отмечает Миллер.

Далее он также привел якобы сказанные российским лидером слова о том, что «подчиненные борются против нашей (двух президентов — прим. ТАСС) дружбы». По поводу этих эпизодов дополнительной информации пока не приводится.

Ранее Путин во время пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в конце августа высказал мнение, что в том числе в вопросе продолжения введения санкций против России «дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова». Российский лидер также тогда высказал надежду на то, что «эта политика [санкций против РФ] не имеет перспектив» и что два государства начнут «сотрудничать в нормальном режиме». Ранее Путин также неоднократно говорил о роли так называемого глубокого подполья в формировании американской политики, однако заявлял, что не намерен вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.