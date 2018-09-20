«Кибератака» Пентагона: под прицелом Москва и Пекин

Пентагон , похоже, собирается развязать эпические киберристалища в глобальной сети. А как иначе понять заявления, что опасную кибердеятельность нужно разрушить у ее истоков? Тем более что злодеи уже назначены.

Инерция и логика. Логика инерции. В эту формулу укладывается большинство шагов Вашингтона в отношении Москвы . Инерционное движение, правда, регулярно получает дополнительные импульсы, благо интересантов давления на Россию — политических и чисто экономических — великое множество. В этот раз с сольной программой выступил Пентагон. Он включил Российскую Федерацию и Китай в список ключевых угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.

Судя по просочившимся в прессу сведениям, формулировки в документе предельно жесткие. Дескать, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" в результате "вредоносной кибердеятельности". Причем этот тезис имеет расширение, конкретизацию. Якобы Москва "использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние" на население Америки и бросить вызов ее демократическим процессам. Досталось и Пекину, который вроде как пытался похитить секретную информацию у американского правительства и частных структур.

В это же "лукошко" засунули Иран Северную Корею , которые с помощью кибервойн, оказывается, наносят вред американцам и угрожают интересам их государства. Однако Пентагон не только указывает на угрозу, но и заявляет о готовности "разрушить или прекратить" опасную кибердеятельность у самых ее истоков. Бог весть, что значит эта фраза в практическом измерении, но, скорее всего, американские специалисты готовы сами развязать эпические киберристалища в глобальной сети. Известно ведь, что лучшая оборона — это нападение.

Как бы банально это ни звучало, но на такую масштабную работу потребуются дополнительные — и немалые — деньги. Нет сомнений: военные их добьются. Во всяком случае, пока получалось. Американский военный бюджет растет как на дрожжах. Год от года. Это только самодеятельные конспирологи с презрением смотрят на тех, кто видит за многими процессами сугубо денежные интересы. По их мнению, на самом деле за теми или иными событиями и тенденциями стоят взгляды, идеалы и принципы политиков. Или их заблуждения. Но жизнь, как не устает показывать практика, гораздо проще. Как поется в одной песне:

"Всюду деньги, деньги, деньги, Всюду деньги, господа, А без денег жизнь плохая, Не годится никуда".

Поводов у Пентагона развернуть бурную, хорошо оплачиваемую деятельность в киберпространстве — выше крыши. Уже даже не хочется лишний раз (хотя и придется) вспоминать эту причудливую мыльную оперу о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Тема в США до сих пор гиперактуальна. В ней возникают новые сюжетные повороты и герои. Все они призваны обеспечить вполне конкретный результат — разоблачение связей с Москвой и последующий импичмент Дональда Трампа . Будет ли он достигнут — вопрос другой. Но работа идет полным ходом.

При этом сам жанр политического фэнтези с элементами буффонады и фантасмагории не предполагает каких-то железобетонных доказательств виновности действующих лиц, выступающих в качестве извергов. Это как если бы в театре во время спектакля вдруг вышел на сцену режиссер и уныло начал обнародовать показания свидетелей и прочие улики, доказывающие бесчестные и преступные действия шекспировского Макбета. Нонсенс. Так и здесь — есть чудовищный злодей или группа злодеев, и все тут. Точка. В этом смысле Пентагон блюдет чистоту жанра.

Благо, помимо выборов, звучали и другие обвинения в адрес России и ее "вездесущих хакеров". Например, что те проникали в компьютерные сети, обеспечивающие работу критически важной для США, как и любой другой страны, энергетической отрасли. К тому же и президент Трамп во время своего обращения к парламентариям еще в начале года назвал Россию и Китай соперниками и вообще отзывался о них не очень лестно. А на прошлой неделе так и вообще подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы вплоть до заморозки активов.