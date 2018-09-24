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Сипягин победил на выборах главы Владимирской области
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Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области 

РИА Новости + ещё 203 25 минут назад
Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов, действующий губернатор Светлана Орлова набрала 37,46%, сообщает ЦИК после подсчета 100% протоколов.
Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. После подсчета 20,51% протоколов Орлова лидировала с 47,12% голосов, у Сипягина было 47,02%. Затем кандидат от ЛДПР вышел вперед, и после обработки 70,76% протоколов оторвался на 15,53%.
В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.
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