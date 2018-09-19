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В сенате США посоветовали Трампу быть осторожным в своих желаниях
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В сенате США посоветовали Трампу быть осторожным в своих желаниях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Evan Vucci/AP
Заместитель председателя комитета по разведке сената США, демократ Марк Уорнер посоветовал президенту США Дональду Трампу быть осторожнее в своих желаниях, передает Business Insider.
"Будьте осторожны, когда чего-либо хотите", — цитируют слова сенатора Уорнера.
Соответствующее заявление опубликовал в твиттер журналист NBC Кен Дилэниан.
Речь идет о желании Трампа рассекретить часть документов, которая относится к делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. В частности, по словам самого Трампа, эти документы помогут разоблачить ФБР.
Соответствующий приказ уже начал исполнять минюст США.
В понедельник Белый дом объявил, что Трамп направил в офис Национальной разведки и министерства юстиции приказ с тем, чтобы «обеспечить немедленное рассекречивание» части запроса ФБР от июня 2017 года о слежке за бывшим помощником Трампа Картером Пейджом, а также документы и стенограммы проведенных ФБР допросов, связанных с экс-сотрудником Трампа.
Помимо этого, президент США Дональд Трамп также поручил ФБР и министерству юстиции обнародовать без редакции, все сообщения, касающиеся расследования о «вмешательстве России», которое вел бывший директор ФБР Джеймс Коми, к которому также имеют отношение бывший замглавы ФБР Эндрю Маккейб, бывший агент ФБР Питер Стржок, юрист ФБР Лиза Пейдж, и сотрудник минюста Брюс Охр.
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