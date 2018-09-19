ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом

Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", — цитирует ее ТАСС.
По ее словам, на выборах в Приморье были серьезные нарушения: вбросы, изменение протоколов и подкуп избирателей. Памфилова добавила, что "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки. "Перечеркнута работа огромного числа людей", — заключила она.
Накануне территориальная избирательная комиссия Советского района во Владивостоке отменила итоги выборов губернатора Приморского края на 13 участках.
Ранее в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора. Оба кандидата, Андрей Тарасенко от "Единой России" и Андрей Ищенко от КПРФ, обвинили друг друга в фальсификациях.
Тарасенко после слов Памфиловой о признании выборов губернатора недействительными заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они состоятся.