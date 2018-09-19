ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом

Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными

"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, на выборах в Приморье были серьезные нарушения: вбросы, изменение протоколов и подкуп избирателей. Памфилова добавила, что "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки. "Перечеркнута работа огромного числа людей", — заключила она.

Накануне территориальная избирательная комиссия Советского района во Владивостоке отменила итоги выборов губернатора Приморского края на 13 участках.

Тарасенко после слов Памфиловой о признании выборов губернатора недействительными заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они состоятся.