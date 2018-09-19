Ещё
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными 

ТВ Центр 1 час назад
Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", — цитирует ее ТАСС.
>> В Приморье рассказали о подкупе со стороны КПРФ
По ее словам, на выборах в Приморье были серьезные нарушения: вбросы, изменение протоколов и подкуп избирателей. Памфилова добавила, что "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки. "Перечеркнута работа огромного числа людей", — заключила она.
Накануне территориальная избирательная комиссия Советского района во Владивостоке отменила итоги выборов губернатора Приморского края на 13 участках.
Ранее в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора. Оба кандидата, Андрей Тарасенко от "Единой России" и Андрей Ищенко от КПРФ, обвинили друг друга в фальсификациях.
Тарасенко после слов Памфиловой о признании выборов губернатора недействительными заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они состоятся.
ТВ Центр: последние новости
Нетаньяху предложил Путину направить в Москву главу ВВС Израиля В США считают Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве Захарова ответила на требование США провести проверку на российских химобъектах
Комментарии56
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль962
«Путин направил сигнал Израилю»87
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери25
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму550
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-3463
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение