В США нашли неожиданное оружие для борьбы с Россией

Washington Examiner (США): Боритесь с Россией не санкциями, а капитализмом

The Washington Examiner. Экономические санкции — это плохой инструмент воздействия на политику Россию . Они приводят к проблемам для американского бизнеса. Это, в частности, касается предложенного Конгрессом законопроекта о санкциях Deter Act. Самое эффективное средство для продвижения повестки США — это капитализм, пишет

Использование американского бизнеса в качестве инструмента — это ошибочная экономическая политика. Администрация Трампа демонстрирует, что либерализация бизнеса влечет за собой рост. Необходимо по возможности не противодействовать этой рыночной динамике путем вовлечения американского бизнеса в плохо продуманные и чрезмерно широкие торгово-экономические санкции. Однако, поскольку эти дебаты почти всегда ведутся вокруг стран, с которыми мы конфликтуем, эти баталии могут быть довольно острыми. В последнее время это касается России.

Наша экономика работает без сбоев во многом благодаря политике администрации. За счет снижения максимальной ставки корпоративного налога американский бизнес стал более конкурентоспособным в глобальном масштабе. Упрощение налогового кодекса направлено на то, чтобы предприятиям могли сосредоточиться не на налогах и вычетах, а на создании рабочих мест. У потребителей теперь больше денег в карманах. Кроме того, администрация сделала так, что правительство больше не «душит» предпринимателей.

Недавно председатель Совета экономических консультантов Кевин Хассетт (Kevin Hassett) заявил, что индекс делового оптимизма высок, капиталовложения растут, а рост ВВП устойчив. Он был прав. Деловой оптимизм малого бизнеса сегодня даже выше, чем при бывшем президенте Рональде Рейгане, а капитальные инвестиции растут. Впервые за 10 с лишним лет уровень ВВП превышает уровень безработицы. Все это является поводом для оптимизма.

С другой стороны, меры администрации, направленные на то, чтобы сделать торговлю более сбалансированной с использованием таможенных пошлин, возымели должное действие и ударили по многим фермерам и другим предприятиям. Чем раньше будут пересмотрены торговые сделки, тем лучше. Торговые войны превращают американские компании в инструмент — вместо того, чтобы освободить их для участия в конкурентной борьбе и создания рабочих мест. К сожалению, ряд внесенных в Конгресс законопроектов предполагает движение в обратном направлении и использование торгово-экономических санкций в качестве инструментов в нашем внешнеполитическом арсенале.

12 сентября президент Трамп издал указ, согласно которому с ювелирной точностью будут вводиться санкции в отношении России и других стран, если те попытаются вмешаться в выборы этой осени. Но, по мнению ряда американских законодателей, этого недостаточно. Сенаторы Марко Рубио (Marco Rubio), республиканец от штата Флорида, и Крис Ван Холлен (Chris Van Hollen), демократ от штата Мэриленд, настаивают на принятии Закона о защите выборов от угроз путем установления ограничений или «красных линий» (DETER).

Хотя санкции, направленные на предотвращение вмешательства России в политическую систему США, заслуживают одобрения, они приведут к сдерживанию американского бизнеса — как раз в то самое время, когда освобождение бизнеса оказалось весьма успешным средством укрепления экономических позиций США внутри страны и за рубежом.

В частности, закон DETER предусматривает санкции, которые предполагается ввести в отношении России за попытку совершения хакерских атак с целью вмешательства в наши выборы. Поскольку экономическая безопасность России в значительной степени зависит от нефти и газа, санкции, предлагаемые в законопроекте, в этой сфере будут особенно жесткими. Проблема заключается в том, что из-за таких санкций американские компании будут вынуждены выйти из совместных проектов по разработке месторождений и бурильным работам не только в России, но и во многих других странах. Уильям Рейнш (William Reinsch) из Центра стратегических и международных исследований недавно заявил: «Закон DETER практически лишит компании возможности вести бизнес в Центральной Азии и в районе Каспийского моря, ограничив доступ к важнейшим российским железнодорожным и трубопроводным сетям».

Кроме того, введение санкций в отношении нового суверенного долга может иметь серьезные негативные последствия для развивающихся рынков в странах, которые фактически не являются объектом санкций. Это может отрицательно сказаться на спросе на товары и услуги, вызвать волатильность на иностранных биржах и, возможно, привести к распродажам акций на рынках, не имеющих прочных связей с Соединенными Штатами. Учитывая интеграцию США и их центральную роль в мировой экономике, оградить их от этих последствий практически невозможно. Законодатели должны учесть, какими будут последствия этих санкций — они не столько переубедят Россию от вмешательства в наши дела, сколько нанесут ущерб американским компаниям.

По-настоящему эффективным является капитализм. Чем больше американских компаний участвуют в мировой торговле и финансах, и в энергетическом секторе в частности, тем сильнее и конкурентоспособнее они становятся. Путин хочет ослабить Соединенные Штаты. Санкции, которые ограничат и выведут из игры американские компании, ему на руку. Но, если американские компании сохранят свою ведущую роль в таких секторах, как энергетика, то в экономическом плане от этого пострадает Россия.

Американские ноу-хау и капитал являются самыми мощными инструментами в нашем арсенале. Вместо того, чтобы ограничивать их, мы должны использовать их в своих интересах через агрессивный капитализм.

Торговые войны и ограничительные санкции, скорее всего, будут препятствовать развитию экономики США, которая набирает темпы как никогда за многие годы. Если США серьезно намерены обуздать порочные действия России и изменить ее поведение, законодатели должны дать американским компаниям возможность одержать победу на мировом рынке. Возможно, тогда Путин поймет, что интересы России на самом деле совпадают с интересами США. Долгосрочным интересам России лучше всего отвечает не вмешательство в наши выборы, а предоставление американским компаниям возможности инвестировать и вести открытую конкурентную борьбу в России — нравится это Путину или нет.