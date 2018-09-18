Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль

Москва даст ответ на действия ВВС Израиля , из-за которых потерпел крушение российский Ил-20, пообещал министр обороны РФ Сергей Шойгу . Однако конкретные меры пока не были названы. Владимир Путин отметил, что они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военных в САР. При этом в израильском кнессете полагают, что сотрудничество с РФ продолжится, хотя свободе Израиля в воздушном пространстве над САР может «прийти конец».

Над Средиземным морем потерпел крушение российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военными на борту, все они погибли. Москва возложила вину за трагедию на Израиль.

В ночь на 18 сентября четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе сирийской Латакии. По данным Минобороны РФ, российский Ил-20 попал под удар комплекса С-200 ПВО Сирии , которые должны были сбить израильские ракеты. Израиль оповестил ВКС России о готовящейся атаке менее, чем за минуту — экипаж Ил-20 уже не успел бы увести самолет в безопасную зону.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — выразил позицию российского военного ведомства официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Как позднее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, потерпевший крушение самолет-разведчик Ил-20 выполнял разведзадание в Идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора «беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии».

Ил-20 пропал с радаров около 23:00 мск 17 сентября в 35 километрах от побережья Сирии. Стоит отметить, что примерно в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства также зафиксировали пуски ракет с французского фрегата «Овернь» в районе исчезновения российского самолета. Однако французское военное ведомство сразу опровергло причастность своих ВВС к атаке на Ил-20.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом . В ходе беседы глава российского военного ведомства предупредил, что Москва оставляет за собой право принять ответные адекватные меры в отношении Израиля.

Шойгу также подчеркнул, что Минобороны РФ неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по Сирии.

Тем не менее в министерстве обороны Израиля не считают свои ВВС ответственными за крушение российского Ил-20 в Сирии. Израильская сторона винит в случившемся Дамаск, Тегеран и ливанское движение «Хезболла»

«Израиль считает режим [президента Сирии Башара] Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент. Израиль также считает ответственными Иран и террористическую организацию «Хезболлах», — заявили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные подчеркнули, что оповестили российскую сторону об ударе — не упоминая, однако, что это было сделано слишком поздно.

«Между армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, относительно которой существует договоренность лидеров стран и которая зарекомендовала себя много раз в течение последних нескольких лет. Эта система была использована и сегодня ночью», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования родным и близким погибших российских военнослужащих. «Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я приношу соболезнования их близким», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Российский лидер также дал понять, что Москва не намерена принимать сиюминутных радикальных мер в отношении Израиля.

«Ответные действия в связи с гибелью Ил-20 будут направлены, прежде всего, на усиление безопасности наших военных в Сирии», — пояснил глава РФ.

Тем не менее после заявления Путина Сергей Шойгу повторил, что Москва даст ответ израильской стороне.

Вечером 18 сентября Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху . Израильский премьер повторил версию об ответственности Дамаска за крушение Ил-20. Нетаньяху также выразил соболезнования по поводу гибели российских военных и заявил о готовности предоставить Москве всю необходимую информацию для проведения расследования крушения самолета.

В свою очередь, российский лидер подчеркнул, что военные операции Израиля нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР). «В данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО», — говорится в сообщении Кремля. Путин призвал Нетаньяху не допускать подобных ситуаций в будущем.

Стоит отметить, что президент также призывал не сравнивать крушение Ил-20 с атакой турецкого истребителя на бомбардировщик ВКС РФ Су-24 в 2015 году.

«Что касается сравнения с ситуацией, когда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолёт, — это другая ситуация. Это [крушение Ил-20] скорее, цепь трагических случайных обстоятельств», — отметил президент.

Напомним, в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили пролетавший в районе турецко-сирийской границы российский бомбардировщик Су-24. В результате погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков , а также морпех Александр Позынич , участвовавший в операции по спасению второго члена экипажа разбившегося Су-24 Константина Мурахтина

После этого отношения между Россией и Турцией резко ухудшились — Москва сразу ввела против Анкары экономические санкции, был отменен безвизовый режим, двусторонний диалог оказался заморожен на девять месяцев. МИД РФ выдвинул турецким властям три условия, выполнение которых назвал обязательным для восстановления двусторонних контактов: извинения за трагедию; привлечение к ответственности всех виновных; выплата компенсаций.

Турция далеко не сразу начала выполнять условия российской стороны. Потепление в отношениях началось после того, как 27 июня Кремль сообщил о личном послании Эрдогана Путину, в котором турецкий лидер принес извинения за сбитый Су-24.

Ситуация со сбитым Ил-20 вызвала бурную реакцию российских политиков. Депутат Госдумы Сергей Железняк выразил возмущение действиями израильских ВВС. «Израиль оправдывает свои действия в Сирии намерением уничтожить очаги терроризма, но каждый новый удар Израиля по территории суверенного государства приносит новые невинные жертвы, к которым сейчас добавились 15 россиян. Мы глубоко возмущены действиями ВВС Израиля, будем добиваться официального международного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности», — подчеркнул Железняк.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил ТАСС , что Израиль намеренно «срежиссировал» крушение Ил-20. « благодаря постоянному военному присутствию на территории Сирии мы укрепили свои позиции в ближневосточном макрорегионе в целом. Неудивительно, что Штаты [США] и их приспешники, которых это явно не устраивает, стремятся стравить нас с Сирией, поссорить, вбить клин в наши взаимоотношения», — считает сенатор.

Между тем в Израиле полагают, что российско-израильское сотрудничество не будет прекращено из-за трагедии, хотя в воздушном пространстве над САР могут ввести ограничения. Об этом заявила депутат израильского кнессета Ксения Светлова