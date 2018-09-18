Стал известен ответ Путина Нетаньяху

Путин раскритиковал Израиль за несоблюдение договоренностей

«Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также призвал израильскую сторону не допускать таких ситуаций впредь.

Вместе с тем Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

Ранее во вторник Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии.