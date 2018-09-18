Стал известен ответ Путина Нетаньяху

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Путин раскритиковал Израиль за несоблюдение договоренностей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что в инциденте с Ил-20 не соблюдались российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.
«Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
>> Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20
Путин также призвал израильскую сторону не допускать таких ситуаций впредь.
Вместе с тем Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.
Ранее во вторник Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии.
Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.
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