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Израилю захотели показать силу «Искандеров»
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Израилю захотели показать силу «Искандеров» 

Рамблер 29 минут назад
Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин призвал дать жесткий ответ на действия Израиля в небе над Сирией.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Шерин призвал «системы „Бастион“, С-400, „Искандер“ показать, как они реально работают».
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«Вот у нас полигон «Восток-2018», вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолёты — вот и всё», — добавил депутат.
По его словам, вина за гибель российского Ил-20 лежит на всех странах, которые дестабилизируют обстановку в Сирии.
«Такое ощущение, что Америка, Германия, Франция, а особенно Израиль работают в интересах боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России)», — сказал Шерин.
Депутат напомнил, что в случае гибели своего солдата Израиль отвечает очень жестко, «поднимает вертолет и сносит несколько улиц какой-нибудь деревни» в Палестине». Однако Россия «приучила» весь мир, что она не действует подобным образом.
«Мы весь мир так приучили, что Российская Федерация не пойдёт на такие меры. Значит все в этом уверены, поэтому будут подходить корабли, поэтому мы будем ловить с вами, как теннисной ракеткой шарики-воланчики, чьи-то ракеты, будем в постоянном напряжении находиться и будем, соответственно, считать, сколько наших самолётов ещё собьют», — сказал он.
Российский самолет-разведчик Ил-20 c 15 военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября, сообщает «Интерфакс».
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.
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