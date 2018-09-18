Израилю захотели показать силу «Искандеров»

«Вот у нас полигон «Восток-2018», вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолёты — вот и всё», — добавил депутат.

По его словам, вина за гибель российского Ил-20 лежит на всех странах, которые дестабилизируют обстановку в Сирии.

«Такое ощущение, что Америка, Германия, Франция, а особенно Израиль работают в интересах боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России)», — сказал Шерин.

Депутат напомнил, что в случае гибели своего солдата Израиль отвечает очень жестко, «поднимает вертолет и сносит несколько улиц какой-нибудь деревни» в Палестине». Однако Россия «приучила» весь мир, что она не действует подобным образом.

«Мы весь мир так приучили, что Российская Федерация не пойдёт на такие меры. Значит все в этом уверены, поэтому будут подходить корабли, поэтому мы будем ловить с вами, как теннисной ракеткой шарики-воланчики, чьи-то ракеты, будем в постоянном напряжении находиться и будем, соответственно, считать, сколько наших самолётов ещё собьют», — сказал он.