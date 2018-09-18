Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Во вторник Собянин официально вступил в должность мэра Москвы после инаугурации.

Выборы столичного градоначальника прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.