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Собянин отправил в отставку правительство Москвы
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Собянин отправил в отставку правительство Москвы 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы. Соответствующий документ опубликован на сайте столичной мэрии.
Во вторник Собянин официально вступил в должность мэра Москвы после инаугурации.
>> Путин дал указание Собянину
Выборы столичного градоначальника прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.
В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.
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