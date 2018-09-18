Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным по телефону ситуацию со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20 в Сирии, утверждает израильское издание Haaretz со ссылкой на источник в правительстве.
По словам источника, переговоры состоятся «скоро».
Российский самолет-разведчик Ил-20 c 14 военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября, сообщает «Интерфакс».
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.