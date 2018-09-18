Ещё
Посол Израиля вызван в МИД России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Израиля вызван в МИД России после крушения Ил-20 в Сирии 

ТВ Центр 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии, передает ТАСС.
"В связи со сложившейся ситуацией (крушением российского самолета в небе над Средиземным морем — прим. ред.) в МИД России вызван посол Израиля Гарри Корен", — заявили в российском дипведомстве.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Глава Минобороны заявил, что к крушению Ил-20 привели безответственные действия израильских ВВС.
Связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским Ил-20 пропала накануне вечером. Самолет находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в МО, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.
По данным оборонного ведомства, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
ТВ Центр: последние новости
Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы Захарова ответила на требование США провести проверку на российских химобъектах Захарова предсказала новые обвинения против России
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-16025
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20443
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20781
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции304
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»324
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение