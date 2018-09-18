Посол Израиля вызван в МИД России после крушения Ил-20 в Сирии

"В связи со сложившейся ситуацией (крушением российского самолета в небе над Средиземным морем — прим. ред.) в МИД России вызван посол Израиля Гарри Корен", — заявили в российском дипведомстве.

Связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским Ил-20 пропала накануне вечером. Самолет находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в МО, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным оборонного ведомства, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.