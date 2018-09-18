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Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
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Путин соболезнует родным и близким погибших при крушении Ил-20 в Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин соболезнует родным и близким, а также сослуживцам военных, погибших при крушении самолета Ил-20 в Сирии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета", — сказал Песков журналистам.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.
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По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит в результате провокационных действий Израильских ВВС. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
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