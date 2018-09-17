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Матвиенко посетит Южную Корею
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Матвиенко посетит Южную Корею в начале октября 

РИА Новости + ещё 5 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что планирует в начале октября посетить Южную Корею.
В первых числах сентября сенатор находилась с официальным визитом в Пхеньяне.
"В начале октября планирую посетить с визитом Южную Корею", — сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
Спикер Совфеда отметила, что ранее в контактах с коллегами из КНДР обсуждалась тема межпарламентского диалога, важность встреч парламентариев. По ее словам, северокорейские парламентарии заинтересованы в диалоге с представителями Южной Кореи. Она выразила надежду, что в ходе Второго Евразийского женского форума "такие контакты (парламентариев Северной и Южной Кореи) состоятся", и сказала, что будет содействовать этому.
В планах визита в Южную Корею у Матвиенко также обсуждение возможности межпарламентского диалога как в общем международном контексте, так и между народными избранниками Северной и Южной Кореи.
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