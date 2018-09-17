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Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
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Российский губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых» 

Lenta.ru 41 минуту назад
Губернатор Курской области Александр Михайлов заявил, что региону может грозить возвращение в «пучину девяностых», сообщает «Коммерсантъ».
Скатиться в хаос страна может из-за журналистов, уверен Михайлов. Губернатор дал местному государственному телеканалу интервью, во время которого ведущая спросила его о «так называемых независимых СМИ», которые «раскручивают спираль войны с инвесторами». Михайлов заявил, что в Курске есть некоторые СМИ, созданные «псевдодеятелями», которые хотят получить власть, и если это случится, то, по его мнению, «произойдет возврат к кавардаку девяностых».
«Ведь наши люди, занимающиеся рутинным трудом, особенно старшего и среднего возраста, привыкли верить СМИ. Ведь при Советском Союзе там не допускалась всякая чушь», — сказал политик.
«Если не отделять мух от котлет, можно загубить все и съехать в пучину девяностых», — предупредил глава региона.
Как отмечает «Коммерсантъ», в Курской области развивается громкий скандал с агропромышленным холдингом «Мираторг». Компания пытается начать строительство свинокомплекса недалеко от Алехинского заповедника и населенных пунктов, но местные жители, депутаты и некоторые СМИ выступают резко против. Политолог Владимир Слатинов в свою очередь полагает, что выступление Михайлова говорит о «повышенной нервозности» в курской администрации. Срок полномочий губернатора истекает меньше чем через год, а «четких сигналов из Москвы, по-видимому, пока нет», заметил эксперт.
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