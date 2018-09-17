Европа должна быть благодарна США за мир и процветание, утверждает министр иностранных дел Великобритании

31 августа. ran24.ru — Европа должна быть благодарна США за мир и процветание, утверждает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант , восхваляя дружбу с Вашингтоном и призывая к единству на фоне глубоких разногласий по поводу тарифов США и политики Ирана

Хант прибыл на встречу министров иностранных дел ЕС в австрийскую столицу Вену в четверг, заявив, что не только Brexit, но и трансатлантические отношения будут обсуждаться «очень подробно» во время встречи.

«В Великобритании мы считаем, что мы процветали в Европе с беспрецедентным миром, экономическим процветанием, потому что между США и Европой была сильная дружба и отношения», — сказал он.

Что касается нынешнего раскола между Европой и Америкой, Хант сказал: «конечно, будут времена, когда мы не согласимся, но я думаю, что сейчас настало время вспомнить все то общее, что у нас есть с США, и убедиться, что мы продолжаем это сильное трансатлантическое партнерство».

Попытка Ханта примирить ЕС и США неудивительна, так как Лондон позиционирует себя в качестве главного союзника Вашингтона в Европе. Однако европейские коллеги вряд ли примут близко к сердцу слова высокопоставленного британского дипломата, так как многие в блоке теперь считают, что ЕС пора научиться процветать и защищать себя без американской помощи.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Европа «больше не может» доверять свою безопасность США и должна, наконец, «взять на себя ответственность» за гарантию своего суверенитета. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас также говорил о необходимости «перекалибровать трансатлантическое партнерство» с Вашингтоном, повторяя предыдущие заявления канцлера Ангелы Меркель.

Отношения между ЕС и США в последнее время ухудшились при Президенте США Дональде Трампе , который развязал торговую войну против блока в начале этого года, установив жесткие тарифы на импорт стали и алюминия. Берлин, Париж и другие европейские столицы также возмущены требованиями Трампа увеличить военные расходы до 4 процентов от их ВВП в соответствии с их обязательствами перед военным альянсом НАТО , возглавляемым США.

Еще один разделяющий вопрос — иранская ядерная сделка, от которой Вашингтон отказался в мае, несмотря на активное лоббирование со стороны Макрона и Меркель, чтобы этого не делать. Администрация Трампа восстановила экономические ограничения в отношении Тегерана и пригрозила европейским компаниям санкциями, если они продолжат вести бизнес с Ираном, что даже привело к идее собственной системы банковских операций, отступившей от США, обсуждаемой в ЕС.