Медведев назначил нового пресс-секретаря 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря председателя правительства в связи с переходом на новую работу. На этот пост премьер назначил журналиста Олега Осипова. Об этом он сам сообщил представителям СМИ, передает РИА Новости.
О планах такой ротации ранее сообщил вице-премьер, руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко. По его словам, соответствующие документы были направлены премьеру на подпись.
Олег Осипов, которому 19 сентября исполняется 40 лет, до последнего времени занимал пост первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня».
В 1999 году он окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в том же году начал работу в РИА Новости. В агентстве прошел путь от корреспондента дипломатической редакции и «кремлевского пула» до первого заместителя главного редактора.