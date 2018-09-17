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Медведев назначил нового пресс-секретаря
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Медведев назначил нового пресс-секретаря 

BFM.RU + ещё 14 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря председателя правительства в связи с переходом на новую работу. На этот пост премьер назначил журналиста Олега Осипова. Об этом он сам сообщил представителям СМИ, передает РИА Новости.
О планах такой ротации ранее сообщил вице-премьер, руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко. По его словам, соответствующие документы были направлены премьеру на подпись.
>> Тимакова рассказала о «кастинге» на должность пресс-секретаря Медведева
Олег Осипов, которому 19 сентября исполняется 40 лет, до последнего времени занимал пост первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня».
В 1999 году он окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в том же году начал работу в РИА Новости. В агентстве прошел путь от корреспондента дипломатической редакции и «кремлевского пула» до первого заместителя главного редактора.
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