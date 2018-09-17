Ещё
Клинцевич прокомментировал решение Порошенко по договору о дружбе с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинцевич прокомментировал решение Порошенко по договору о дружбе с Россией 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, принимая решение о разрыве договора о дружбе с РФ, выполняет заказ Запада и стремится заработать очки у русофобов на предстоящих выборах, заявил РИА Новости в понедельник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
"Этим решением Петр Порошенко надеется убить сразу двух зайцев. Во-первых, он выполняет прямой заказ определенных кругов Запада, для которых Украина интересна только как головная боль для России", — сказал сенатор.
Кроме того, Порошенко работает на себя, рассчитывая на волне русофобии вновь стать президентом, добавил он. «Ничего неожиданного в этом нет. Его линией поведения уже давно стал пресловутый девиз: чем хуже, тем лучше. Чем хуже для народа Украины, тем лучше для Порошенко», — отметил Клинцевич.
"Мы принимаем прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между нашими двумя странами как данность. Замечу только, что это решение освобождает Россию от определенных обязательств по отношению к Украине", — сказал Клинцевич.
Последние новости
Как у России нашли бессовестные деньги Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее Они все крушат: банда подростков под Курганом держит в страхе все село
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю101
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
Запад резко отреагировал на доклад России по MH1795
Николай Носков госпитализирован2
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17250
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение