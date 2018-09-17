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Климкин: У Украины есть план по пересмотру всех договоров с РФ
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Климкин: У Украины есть план по пересмотру всех договоров с РФ 

Украина.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Такое заявление глава украинского МИД сделал журналистам 17 сентября после заседания Евроатлантического форума в Киеве, его слова приводит «Европейская правда».
Как сообщил 17 сентября сайт президента Украины, Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997», — говорится в сообщении.
Павел Климкин также сообщил, что Украина до настоящего момента сознательно не разрывала договор о дружбе с РФ.
«Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой трешки Януковича (процесса в Лондоне о возврате займа в 3 млрд долларов, выданного Москвой Киеву до госпереворота 2014 года — ред.)», — заявил министр.
Климкин также анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.
«То же самое будет с договором по Азову — конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос», — добавил он, не уточнив, когда это должно произойти.
«То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана — это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах», — пояснил Климкин.
СНБО Украины 6 сентября поддержал предложение президента Украины Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с РФ на следующие 10 лет.
Украинский президент заявлял, что до 30 сентября уведомит РФ об отказе продлевать договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Как пояснил президент, договор не будет разорван, так как это сложная и длительная процедура, а просто не будет пролонгирован после окончания его срока действия.
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