Названы темы переговоров Путина и Орбана

В МИД Венгрии назвали темы переговоров Путина и Орбана 18 сентября

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве обсудят вопросы экономики и энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

«Энергетика и экономика», — заявил он, отвечая на вопрос о темах встречи Путина и Орбана.

По словам Сийярто, одним из главных вопросов является согласование цены и объёма поставок газа в 2020 году.

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что Орбан посетит Москву во вторник, 18 сентября.