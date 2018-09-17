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Названы темы переговоров Путина и Орбана
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В МИД Венгрии назвали темы переговоров Путина и Орбана 18 сентября 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве обсудят вопросы экономики и энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
«Энергетика и экономика», — заявил он, отвечая на вопрос о темах встречи Путина и Орбана.
По словам Сийярто, одним из главных вопросов является согласование цены и объёма поставок газа в 2020 году.
Ранее в правительстве Венгрии заявили, что Орбан посетит Москву во вторник, 18 сентября.
RT на русском: последние новости
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