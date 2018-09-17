Ещё
Госдума ратифицирует протокол об уточнении ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума ратифицирует протокол об уточнении ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию протокол о применении отдельных положений Договора о присоединении Киргизии к Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Документ уточняет нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства — члена ЕАЭС. Для Армении — 1,220%, для Белоруссии — 4,560%, для Казахстана — 7,055%; для Киргизии — 1,900%, для РФ — 85,265%.
Путин также назначил замглавы Минфина Илью Трунина официальным представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о ратификации протокола.
Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС 6 августа 2015 года. Тогда вступил в силу договор о присоединении этого государства к Союзу.
Парламентская газета: последние новости
Песков: Россия и Япония продолжат работать над мирным договором Милонов предложил ввести в России «сухой закон» Россия отказалась выполнять требования США в обмен на смягчение санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье406
Звезда «Убойной силы» впал в кому21
Порошенко разорвал дружбу с Россией147
Умер Николай Коняев16
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети79
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение