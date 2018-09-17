Госдума ратифицирует протокол об уточнении ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС

Документ уточняет нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства — члена ЕАЭС. Для Армении — 1,220%, для Белоруссии — 4,560%, для Казахстана — 7,055%; для Киргизии — 1,900%, для РФ — 85,265%.

Путин также назначил замглавы Минфина Илью Трунина официальным представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о ратификации протокола.

Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС 6 августа 2015 года. Тогда вступил в силу договор о присоединении этого государства к Союзу.