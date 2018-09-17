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Замглавы ФАС перейдет в «Роскосмос»
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«Ъ»: замглавы ФАС перейдет в «Роскосмос» 

Газета.Ru + ещё 12 10 часов назад
Фото: кадр youtube
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников перейдет на работу в "Роскосмос", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, близкие к правительству.
По данным источников издания, Овчинников уже написал заявление об увольнении из ФАС в связи с переходом на другую работу. В "Роскосмосе" он станет заместителем главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. Его должность в ФАС займет экс-замминистра связи Михаил Евраев.
В пресс-службе "Роскосмоса" не прокомментировали данную информацию. Сам Овчинников также отказался от комментариев.
Ранее в "Роскосмосе" представили новых космонавтов.
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