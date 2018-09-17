Замглавы ФАС перейдет в «Роскосмос»

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников перейдет на работу в "Роскосмос", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, близкие к правительству.
По данным источников издания, Овчинников уже написал заявление об увольнении из ФАС в связи с переходом на другую работу. В "Роскосмосе" он станет заместителем главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. Его должность в ФАС займет экс-замминистра связи Михаил Евраев.
В пресс-службе "Роскосмоса" не прокомментировали данную информацию. Сам Овчинников также отказался от комментариев.
Ранее в "Роскосмосе" представили новых космонавтов.