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Кандидат на пост главы Приморья от КПРФ объявил голодовку
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Кандидат на пост главы Приморья от КПРФ объявил голодовку 

РИА Новости + ещё 25 1 час назад
Фото: vk.com
Кандидат от КПРФ на пост главы Приморья Андрей Ищенко заявил о недовольстве итогами голосования во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку.
Ранее при подсчете голосов лидировал Ищенко, отрыв между ним и врио губернатора края Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК.
"Я сейчас здесь 07.40 (0.40 мск) объявляю бессрочную голодовку, приглашаю всех сторонников и друзей прийти", — сообщил Ищенко на своей странице в Facebook.
В краевом избиркоме РИА Новости сообщили, что жалобы на результаты выборов в этих городах поступали от сторонников Ищенко, их проверяют. Также жалобы отмечены в интернете. Пока избирком уточняет, были ли жалобы от самого Ищенко.
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