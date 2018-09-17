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Врио губернатора Приморья обогнал соперника от КПРФ
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Врио губернатора Приморья обогнал соперника от КПРФ на выборах 

РИА Новости + ещё 73 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко при подсчете 99,03% голосов на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника от КПРФ Андрея Ищенко на 0,5% и набрал 49,02%, сообщается на сайте ЦИК.
Ранее при подсчете голосов почти с самого начала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ними составлял до 8%.
По данным подcчета 99,03% бюллетеней, Тарасенко вышел в лидеры, набрав 49,02%, Ищенко набирает 48,56%.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.
Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".
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