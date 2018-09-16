Политолог: Мне жалко Ищенко, если он победит

Коммунист Андрей Ищенко лидирует во втором туре губернаторских выборов в Приморье. Послед обработки более 76% бюллетеней Ищенко набирает 52,70% голосов, опережая соперника от ЕР Андрея Тарасенко (44,72%) более чем на 8%.

Как пояснил в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, пока рано говорить о полной и безоговорочной победе Ищенко, но сам факт лидирования на выборах оппозиционного кандидата уже говорит о многом.

«Второй тур выборов в России вещь очень редкая и всем очевидно, что в нем действительно решается, кто победит. Этим обусловлена высокая явка — люди пришли повлиять на происходящее. Я не знаю, чем это закончится. Можно будет сказать только после окончательного пересчета голосов, но сам факт того, что кандидат от оппозиции может лидировать, уже говорит о многом», — заявил собеседник агентства.

Политолог отметил, что в Приморье имеет место протестное голосование, которое направлено не против «конкретного коммуниста или единоросса», а против существующей ситуации.

«Протестное голосование и протестные настроения россиян не носят политического характера. Люди не хотят возвращаться в 90-е и 80-е. Поэтому ни одна, ни другая оппозиция, как политическая сила, их не интересует. Им не нравятся социальные действия. Дальний Восток требовательнее, чем Центральная Россия. Там действует психология Дикого Запада — меньше патернализма, потому что люди, в первую очередь, рассчитывают на себя, а уже потом на помощь государства. В целом, все, что касается протеста — это протест социальный», — пояснил Дмитрий Журавлев.

Другое дело, что избиратели, отдавшие голоса в пользу оппозиционного кандидата, возлагают на него определенные надежды.

«Если Ищенко победит, то самый тяжелый вопрос для него возникнет завтра с утра. Что делать с это победой? Какую иную социальную политику он может проводить? Отменить пенсионную реформу? Нет, это не в его компетенции, это решается на федеральном уровне. Ищенко окажется в ситуации, когда он шел на выборы с определенной позицией, но компетенции для ее реализации у него, как у губернатора, просто не будет. Не потому, что он обманет, а потому, что у него нет таких возможностей. Если мы говорим о пенсионной реформе, то она неизбежна. К коммунистам, которые победили в региональных парламентах, люди уже обратились с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Коммунисты оказались в очень неудобном положении. А Ищенко мне просто жалко, если он победит», — признался политолог.

Журавлев привел в сравнение первые парламентские выборы после Верховного Совета, когда по списку фактически победила ЛДПР

«Жириновский говорил: «Если я выиграю выборы, мы будем мыть сапоги в Индийском океане». В итоге, сапоги в Индийском океане мы мыть не стали, но эта победа стала самым страшным ударом по имиджу ЛДПР за всю историю. В следующей Думе позиции партии были, мягко говоря, более скромные. Что-то похожее будет и с региональными коммунистами. Не потому что они виноваты, а просто потому, что они попали в такую политическую вилку», — заключил Дмитрий Журавлев.

Напомним, врио главы Приморья Андрей Тарасенко в первом туре губернаторских выборов 9 сентября набрал более 46% голосов, за Андрея Ищенко проголосовали больше 26% избирателей.