В Кремле рассчитывают, что наши самолеты вытеснят иностранные с отечественного рынка

"Я очень много лет являюсь свидетелем того, как Путин очень напористо идет по пути реализации этого плана по развитию нашей отечественной авиации", — сказал Песков в интервью передаче " Москва . Путин. Кремль" в воскресенье.

"Нашей промышленности предстоит вытеснять зарубежных конкурентов", — подчеркнул он.

Для достижения этой цели, по словам Пескова, российские самолеты следует сделать более экономичными, красивыми, надежными и удобными. Он указал, что работа в этом направлении ведется постоянно, однако, возможно, дело продвигается «не так быстро, как хотелось бы».

В этой связи пресс-секретарь напомнил, что президент несколько лет назад побывал на отечественных авиастроительных заводах, где увидел пыльные остовы самолетов, как гражданских, так и военных. Тогда, по словам Пескова, в России производили по 2-4 самолета в год, а сегодня с конвейеров сходит по нескольку машин в сутки.

"Все предприятия за работой, они встали на ноги, растет экспортный потенциал, внутреннее потребление, емкость внутреннего рынка огромна", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.