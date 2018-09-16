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В Кремле высказались о выходе Путина на пенсию
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Песков: У Путина нет планов покинуть пост президента 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о заявлении Владимира Путина на тему планов по поводу своего поста. Российский лидер сообщил, что "пока не собирается никуда уходить".
О таком заявлении президента Дмитрий Песков рассказал в ходе передачи "Москва. Кремль. Путину" Согласно его объяснению, фраза прозвучала в ходе общении главы государства в рамках Восточного экономического форума с главой китайского интернет-гиганта "Алибаба" Джеком Ма, Последний незадолго до этого сообщил о планах уйти на пенсию.
"Путин сказал Джеку Ма: "Вы ж не усидите на месте. На какую пенсию вы собираетесь с вашей-то энергией?", — процитировал Дмитрий Песков президента.
"Это говорит президент, которому уже 65. Но как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких пунктов", — продолжил представитель Кремля.
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