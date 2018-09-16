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Путин не собирается уходить с поста президента
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Путин не собирается уходить с поста президента 

ТВ Центр 10 часов назад
Фото: ТВ Центр
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не собирается уходить со своего поста. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, об этом глава государства рассказал в ходе разговора с главой китайского интернет-гиганта Alibaba Джеком Ма на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Путин сказал Джеку Ма: «Вы ж не усидите на месте. На какую пенсию вы собираетесь с вашей-то энергией?», — процитировал представитель Кремля президента.
"Это говорит президент, которому уже 65. Но как он сам сказал Джеку Ма: «Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких пунктов», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».
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