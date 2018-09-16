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Путин назвал значимый приоритет России
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Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом России 

RT на русском + ещё 3 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.
«Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства», — говорится в телеграмме.
Как отметил глава государства, в настоящее время перед тружениками комплекса стоят серьёзные задачи, среди которых привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.
Путин подчеркнул важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей среды.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в беседе с «Известиями» заявил о необходимости реформировать лесную отрасль.
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