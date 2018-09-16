Япония выставила России жесткое условие мира

Абэ заявил, что напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утверждает, что напомнил президенту РФ Владимиру Путину о базисной позиции его страны по проблеме территориального спора и заключения мирного договора после того, как российский президент выступил с предложением заключить мирный договор между странами до конца этого года без предварительных условий. С таким заявлением глава японского правительства выступил в воскресенье в ходе предвыборных дебатов с бывшим министром обороны Японии Сигэру Исибой в эфире телеканала NHK.

"Я неоднократно озвучивал нашу позицию президенту [Владимиру] Путину, согласно которой сначала должен быть решен территориальный вопрос, и только затем решена проблема мирного договора. Озвучивал я ее и до высказывания президента России, и на всякий случай повторил ее ему и после того, как он выступил с [тем] предложением", — утверждает глава японского правительства.

Он также отметил, что "многие специалисты и аналитики считают, что предложение президента [Владимира] Путина демонстрирует его большое желание решить проблему мирного договора" между двумя странами.

Исиба, в свою очередь, выразил мнение, что предложение президента России не было спонтанным.

"Не может быть, чтобы это было спонтанное предложение, как он говорит. Я уверен, что все было заранее спланировано", — заявил он.

В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Он также отметил, что можно прописать в тексте договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.

После этого на встрече с представителями японского бизнеса Абэ заявил, что Японии и России важно добиться понимания жителей обеих стран по вопросу мирного договора и подготовить атмосферу для его подписания. Премьер также обозначил позицию Токио по этому вопросу, которая заключается в стремлении заключить мир после решения территориального вопроса.