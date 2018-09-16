Агенты или рядовые россияне? Кто такие Петров и Боширов

Агенты или рядовые россияне? Журналисты продолжают попытки установить личности Петрова и Боширова

По данным The Bellingcat и The Insider, в базе ФМС нет никаких данных об Александре Петрове ранее 2009 года, хотя родился он по паспорту в 1979-м. В обычных досье ФМС на «простых смертных» есть заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистрации по разным адресам.

В досье Петрова пусто. Единственная запись — о выдаче нового паспорта взамен испорченного, и в досье указан номер этого «испорченного» паспорта, которого, как считают журналисты, никогда не существовало. На заявлении стоит печать «Сведений не давать» и надпись от руки — «есть письмо С. С.», что означает письмо с пометкой «совершенно секретно».

Вячеслав Поставнин, бывший замдиректора ФМС:

«Как только вы получаете паспорт, так называемая форма № 1, ваша фотография и ваши документы двигаются с вами всю жизнь. В 90-е годы было, когда и паспортные данные прятали. У всех, кто работал против организованной преступности, официальными письмами, служебными записками эти данные закрывали, чтобы преступники не могли найти ваш адрес, членов вашей семьи».

Если бы спецслужбы делали документы для прикрытия, они бы работали иначе, и бумаги точно не попали бы к журналистам, говорит полковник запаса ФСБ , бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко . Он также рассказал, в чьих досье можно обнаружить штамп «Сведений не давать»:

— Работники правоохранительных органов, судьи, важные свидетели, которые закрыты. Но это не работа спецслужб. Такой штамп — это все равно что на лбу у Петрова и Боширова написать «спецслужба».

— Какие у вас остались впечатления от интервью?

— У меня такое впечатление, что ребята не совсем традиционные, очень напуганные. Я бы на их месте тоже напугался. Тем более люди, мне кажется, не искушенные в общении с журналистами. Ребята, конечно, достаточно непрозрачные, и бизнес у них очень сомнительный, но на спецслужбы они абсолютно не тянут.

The Bellingcat и The Insider также выяснили, что российские паспорта Петрова и Боширова выданы московским управлением ФМС 770001. Документы в этом управлении якобы получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов.

Базу данных, в которой содержится информация о паспортах всех россиян, оперативно нашло издание The Bellingcat. Этому не удивлен их коллега, шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов

Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider:

«Год назад, например, мы писали расследование о том, как торгуют российскими базами данных. В открытую продажу попали базы банковских должников, где есть представители особо засекреченных подразделений ФСБ со всеми именами и паспортными данными, званиями, было ясно, в каких подразделениях они работают. Это в том числе были те подразделения, которые непосредственно должны были отвечать за то, чтобы такие базы данных не попадали в продажу».

Главный редактор RT заявила, что BBC выпустил интервью с ней с некорректным заголовком: « Маргарита Симоньян : у меня нет оснований верить Петрову и Боширову». Как написала Симоньян, «на самом деле сказала, что верит только в то, что видела своими глазами, у нее нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше оснований верить британским спецслужбам».

Российский политик, полковник запаса ФСБ Геннадий Гудков после публикации интервью Петрова и Боширова и появления информации о документах не сомневается в том, что они имеют отношение к спецслужбам:

— У сотрудников спецслужб могут быть любые подлинные документы на любые фамилии, на любые ведомства. Они изготавливаются из подлинных бланков, с подлинными печатями. У меня в моей биографии их было несколько. Понятно, что все-таки за рубежом не дураки, поэтому я думаю, что эти люди выезжали по документам прикрытия постоянно за рубеж, чтобы не попадаться в каких-то информационных системах. Но тут было много логических нестыковок, я даже не мог бы представить, что государство способно на такие глупости.

— То есть это дискредитирует и вы все-таки верите, что они действительно сотрудники?

— Отпали последние сомнения, последняя надежда, что вдруг все-таки Петров и Боширов придут с друзьями, приятелями, учителями, родителями, все нам расскажут, объяснят, и мы посрамим весь мир. Не посрамим. Все сомнения сняли. Весь мир над нами смеется.

«Новая газета» обратила внимание на то, что в пометке «сведений не выдавать» указан телефон 195-79-66. По сведениям издания, у ряда подразделений Минобороны есть телефонные номера с такими же первыми пятью цифрами; сам же номер относится к Хорошевскому району Москвы, где якобы расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба , известного также под прежним названием ГРУ . Собеседник газеты, служивший в спецслужбах, предположил, что это «телефон отдела кадров места, где они служат».

Журналисты позвонили по телефону из анкеты ФМС на имя Александра Петрова. Патрик Ривел из ABC News и Оливер Кэррол из газеты The Independent утверждают, что им ответили: это номер Минобороны России. Как написал Кэррол в Twitter, собеседник повесил трубку после вопроса, работал ли Петров в министерстве. Business FM пыталась позвонить по номеру, но было либо занято, либо не брали трубку.

На самом деле установить, что номер принадлежит Минобороны, просто позвонив по нему, невозможно в принципе, рассказал радиостанции председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский . Он также отметил, что Минобороны уже давно не занимается никакими тайными операциями за рубежом по устранению бывших агентов:

Евгений Бужинский, председатель совета ПИР-Центра:

«Нет, конечно, сколько раз уже это опровергали. С этим закончили в 1953 году, уж Минобороны этим точно не занимается. А вообще, если вы позвоните на любой телефон в Минобороны, за исключением бюро по связям с общественностью Минобороны, любой телефон вам ответит: «Слушаю вас». Никто никогда не скажет: «Минобороны».

По данным регистрации авиапассажиров, Боширов и Петров купили билеты в Лондон 1 марта, за день до вылета, хотя сами говорили, что поездка планировалась заранее. Обратно у них были билеты сразу на две даты — на вечер 4 марта и на ночной рейс 5 марта. Таковы данные британской разведки. В ходе интервью RT Петрова и Боширова не спросили ни о билетах, ни о паспортах.