Сингапур планирует заключить ряд соглашений с Россией

«В качестве председателя АСЕАН мы проводим саммит ассоциации в ноябре, а также Восточноазиатский саммит — встречу лидеров АСЕАН и стран-партнёров по диалогу. На это мероприятие мы пригласили президента РФ Владимира Путина. Он дал согласие, что будет в Сингапуре 13-15 ноября», — сказала журналистам посол островного государства в Москве Лим Кхенг Хуа.