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Сингапур планирует заключить ряд соглашений с Россией
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Сингапур планирует заключить ряд соглашений с Россией 

News.ru 16 часов назад
Сингапур рассчитывает подписать с РФ несколько соглашений. Страна планирует заключить договорённости с Москвой во время визита Владимира Путина.
«В качестве председателя АСЕАН мы проводим саммит ассоциации в ноябре, а также Восточноазиатский саммит — встречу лидеров АСЕАН и стран-партнёров по диалогу. На это мероприятие мы пригласили президента РФ Владимира Путина. Он дал согласие, что будет в Сингапуре 13-15 ноября», — сказала журналистам посол островного государства в Москве Лим Кхенг Хуа.
Также Путин может встретиться на полях саммита с лидером США Дональдом Трампом. Предыдущие переговоры глав Кремля и Белого дома состоялись 16 июля в Хельсинки.
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