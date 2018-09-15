Климкин обвинил Россию в намерении «федерализировать» Украину 

Россия намерена федерализировать и расчленить Украину, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в рамках 15-й ежегодной конференции YES.
«В разделении Украины заключается суть и тактика Кремля. Использовать Донбасс и втолкнуть эту территорию конфликта в Украину под флагом русской идеи федерализации», — цитирует ТСН министра.
Ранее Климкин рассказал, что между Украиной и Россией происходит экзистенциальный конфликт.
27 августа украинский президент Пётр Порошенко исключил возможность федерализации Украины.