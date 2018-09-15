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Климкин обвинил Россию в намерении «федерализировать» Украину
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Климкин обвинил Россию в намерении «федерализировать» Украину 

RT на русском + ещё 1 18 часов назад
Фото: RT на русском
Россия намерена федерализировать и расчленить Украину, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в рамках 15-й ежегодной конференции YES.
«В разделении Украины заключается суть и тактика Кремля. Использовать Донбасс и втолкнуть эту территорию конфликта в Украину под флагом русской идеи федерализации», — цитирует ТСН министра.
Ранее Климкин рассказал, что между Украиной и Россией происходит экзистенциальный конфликт.
27 августа украинский президент Пётр Порошенко исключил возможность федерализации Украины.
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