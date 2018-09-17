Россия и Европа почти враги. Как это исправить?

Связи между Россией и Европой почти разорваны, и никто, кажется, не спешит их восстанавливать. Политики не слышат друг друга и обмениваются обвинениями, а «гражданская дипломатия» пробуксовывает. 14 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Берлин и пообщался с немецкими коллегами. И опять никто, кажется, друг друга не услышал.

Первым чести увидеть российского министра удостоился не глава МИД Германии Хайко Маас, а участники проходившего в шикарном отеле «Адлон» пленарного заседания Германо-российского форума: собрания представителей гражданского общества двух стран, которые пытаются наладить контакты, не касаясь отравленной санкционным «Новичком» политики. В арсенале форума, например, «научный слэм», семинары для молодых лидеров и журналистские стажировки. Российскому министру перед аудиторией в несколько сотен человек явно больше нравилось говорить об «общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока », и «общеевропейской структуре безопасности», чем об очередной сложности реализации многострадальных Минских соглашений — даже несмотря на призрачность реализации как первого, так второго, так и третьего.

Основной вывод: отношения России и Европы практически отсутствуют. Все каналы диалога между Москвой ЕС оборваны, совместных саммитов нет уже добрых пять лет, взаимодействие заморожено даже по отраслевым темам. Между тем, Россия и Европа обречены на сотрудничество — и Москве, и Брюсселю надо ремонтировать общий дом. «Надо просто начать разговор», — эмоционально резюмировал российский министр. И, собственно, начал.

Досталось всем: и Европе (страдает от неизжитых фобий касательно России, учит Москву, как ей обустроить собственный дом), и США (устроили вакханалию из-за вмешательства в выборы, навязывают Европе невыгодную ей антироссийскую политику), и украинской власти — та повинна в том, что состоит из «национал-радикалов», запрещает русский язык, позволяла лидеру уже несуществующего, но запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрию Ярошу посылать в Крым бойцов на «поездах дружбы», чтобы те выгоняли с полуострова русских людей. Лавров отдельно оговорился: претензии только к властям Украины

По словам российского министра, именно Запад заложил основу всех современных проблем. Начал с Ливии : там помогал оппозиции свергать диктатора Муаммара Каддафи , чем превратил страну в плацдарм для террористов и запустил огромную волну беженцев, поплывших на штурм европейских берегов. Продолжил Украиной: сначала выступил гарантом правительства национального единства при Викторе Януковиче , а затем признал пришедшую через майдан власть, которая наплевала на русскоязычное население и начала убивать несогласных на востоке страны. Лавров, кстати, ни разу не упомянул ни донецкую, ни луганскую «народные республики», отдельно отметив, что Украина вела боевые действия на собственной территории и подчеркнув, что жители Донецкой и Луганской областей ни на кого не нападали, а лишь оборонялись.

И, наконец, список злодеяний Запада Лавров закрыл Сирией : если Россия, освобождая города, открывает гуманитарные коридоры, позволяет выйти гражданским и поддерживает стремление местных группировок заключать перемирие с правительственными войсками, то американцы предпочитают сравнивать города с землей, не считаясь с гражданскими жертвами. Замечание справедливое, если не учитывать, что Москва в основном сражается с противниками президента Башара Асада (ситуационными союзами множества группировок), а США — с «Исламским государством», которое мирных жителей предпочитает не выпускать, а использовать в качестве живых щитов.

Под конец российский министр блеснул явной домашней заготовкой, попеняв Европе на невыдачу шенгенских виз крымчанам. По его словам, если Крым вошел в состав РФ добровольно, то европейские чиновники наказывают простых жителей за их политические взгляды, а если был аннексирован — заставляет живущих под русской пятой мирных украинцев нести ответственность за действия оккупанта. На этом моменте примерно половина зала начала аплодировать. Какой простор начать «говорить» Западу после такой тирады оставил Лавров, так и осталось неясным.

Встреча с главой МИД Германии Хайко Маасом вышла куцей — Лавров разве что еще раз посыпал соли на «сирийскую» рану Запада, сказав «я не хочу сравнивать», и сразу же начав сравнивать благородство гуманных российских освободителей и кровожадность американских мясников. Завершился визит закрытием «перекрестных годов» России в Германии и Германии в России — на сцене почти час хвастались открытыми в российской глубинке дворцами культуры и сформированными театральными труппами. Сергей Лавров в несвойственной ему манере пробыл на «закрытии» почти до самого конца — видимо, это единственная сфера, где можно показать хоть какое-то взаимодействие.

Не наша перспектива

Тем не менее надежда все-таки есть.

«Чем дольше Трамп будет у власти, тем сложнее будет давать отпор тем, кто еще со времен Вьетнамской войны призывает оборвать контакты с американским задирой — причем призывает как Германию, так и всю Европу», — так еще совсем недавно говорил бывший глава немецкой дипломатии Вольфганг Ишингер, обрисовав опасения от политики нынешней американской администрации.

Он пояснил: немецкому правительству все сложнее защищать двусторонние отношения с США, и те, кто призывают к сотрудничеству с Россией и США, становятся все влиятельнее. По его словам, отношения с Россией скоро вполне могут стать приоритетом национальной политики.

Павла Нахимова. Германия — страна, которая исторически славилась тесными связями с Россией. На протяжении столетий немцы неуклонно проникали на восток и, соответственно, часто приходили к русским. Балтийские немцы верой и правдой служили русскому царю, и имена Михаила Барклая де Толли, Эдуарда Тотлебена , и Ивана Крузенштерна и Павла Ренненкампфа в сознании наших сограждан стоят в одном ряду с именами русских героев вроде Михаила Кутузова

Россия и Пруссия воевали за австрийское наследство, несколько раз делили Польшу, вместе противостояли французским смутьянам, казнившим собственного короля, давали бой наполеоновским войскам и прочно держали Европу под дланью «братского и христианского» Священного союза — объединения абсолютных монархов.

Были между странами и войны — позорная Крымская, невиданная Первая мировая и страшная Великая Отечественная. После разгрома нацизма СССР создал половине территории Германии страну-сателлита: Германскую Демократическую Республику. Но и, казалось бы, враждебная, взрощенная на американские деньги Федеративная Республика Германия не отказалась от общения с СССР: федеральный канцлер Вилли Брандт , провозгласивший русофильскую «Новую восточную политику», стал крестным отцом всех современных сторонников выстраивания отношений с Москвой. Ими, как правило, движет комплекс вины за развязанную Вторую мировую войну и наследие послевоенного примирения двух народов.

Даже после присоединения Крыма, начала конфликта в Донбассе и обмена санкциями, Германия продолжала оставаться одним из ведущих торговых партнеров России. По отчетам российского министерства экономического развития , Германия занимает второе среди всех внешних торговых партнеров РФ.

И это несмотря на то, что Берлин теперь жестко следует в фарватере общеевропейской политики и отстаивает целесообразность введенных против Москвы санкций, несмотря на то, что бизнесмены ими недовольны. Справедливости ради стоит сказать, что «антироссийская позиция» немецкого правительства держится на двух партиях — правящем блоке ХДС/ХСС во главе с Меркель и «зеленых». Причем даже союзник ХДС/ХСС, социал-демократы, нацелены на диалог с Россией. Голоса в пользу нормализации отношений с Москвой звучат не только из рядов условно маргинальной ультраправой «Альтернативы для Германии», но и вполне либеральной и, если угодно, «мейнстримовой» «Свободной демократической партии».

Предприниматели, кстати, активно выстраивают связи с российскими коллегами самостоятельно: самый известный пример — поставка турбин Siemens в Крым. После огласки историю попытались замять, но взаимодействие все равно идет, пусть и более тайное, чем раньше.

Солидарность или деньги

Все больше Германию в сторону России разворачивает газовый проект «Северный поток-2». Он действует на нервы не только американцам — обеспокоенным судьбой своего сжиженного газа и все больше «зависимости» Берлина от Москвы — но и европейских союзников Меркель. Причин несколько: во-первых, они считают, что с помощью труб Москва осуществляет экономическую экспансию на территорию Европы. Во-вторых, открытие «Северного потока-2» позволит России снизить поставки газа через Украину, что будет для Москвы дополнительным рычагом давления на Киев. Свое несогласие высказали Дания, Польша, Латвия, Литва и Украина, и у каждой страны свои причины. Польша, например, помимо экономического усиления России боится, что через ее территорию поставки ресурсов прекратятся, и Варшава потеряет влияние в ЕС.

Европейцы пытались переубедить Германию, используя политические аргументы, однако Меркель давлению не поддалась: она неизменно утверждала, что газопровод — чисто экономический проект, который пойдет на пользу всему Евросоюзу. Со временем, однако, канцлер заявила, что вопрос украинского транзита важен, и должен быть учтен при его строительстве. Но после встречи с Владимиром Путиным в августе пояснила: «Украина должна играть роль [в транзите] после постройки "Северного потока-2"». То есть сам факт того, что трубопровод будет запущен, сомнению уже не подвергается.

Если не самым большим, то по крайней мере самым боевитым противником российского газопровода стал американский лидер Дональд Трамп . В ход сначала шли публичные заявления и даже подковерные махинации — он предлагал Берлину отказаться от проекта ради новых договоренностей по взаимной торговле — но под конец разъяренный американец перешел к более решительным действиям. Вашингтон объявил, что может ввести санкции против всех компаний — даже европейских — принимающих участие в проект строительства газопровода. Трампу не понравилось, что США в рамках НАТО вынуждены тратить огромные деньги на защиту Германии от России, а та же самая Германия платит той же самой России миллионы долларов за природный газ.

Это вызвало гневную отповедь бизнесменов и правящих кругов Германии, которые назвали действия США вмешательством в европейскую энергетическую политику. Среди участников проекта, оцениваемого в 11 миллиардов долларов, не только немецкие Uniper и Wintershall, но и англо-голландская Shell , французская Engie и австрийская OMV. «Если американские санкции будут введены, это отравит трансатлантические взаимоотношения», — предрекал бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер. По его словам, даже если Вашингтону целесообразность строительства газопровода кажется недостаточной, так открыто давить на Европу американцам не стоит. Ветеран немецкой дипломатии дал понять: Меркель права, Германии самое время становиться самостоятельной силой, и перестать зависеть от внешних игроков.

Если желание Меркель и Ишингера сбудется, и Германия всерьез сможет играть самостоятельную роль на международной арене, то России будет куда важнее не в очередной раз окунуть дорогих западных партнеров в грязь, а действительно «начать говорить» хотя бы не с потока обвинений, пусть порой и совершенно оправданных. Козыри будут в руках Москвы — американская трансатлантическая солидарность, конечно, хороша, но газ по выгодной цене слегка более осязаем.