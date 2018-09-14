НАТО предъявило России обвинение

Столтенберг обвинил Россию в «препятствовании» вступления Македонии в НАТО

"Мы видели также, например, как Россия пыталась предотвратить вступление в НАТО не только бывшей югославской республики Македонии, но и Черногории. Мы наблюдали там неудачную попытку переворота", — сказал он в пятницу, выступая в Heritage Foundation.

По его словам, есть "много примеров" попыток России вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО и странах-партнерах, в том числе через соцсети.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявлял, что доказательств прямого вмешательства России во внутренние дела Македонии не существует, однако страна не имеет альтернативы полноправному членству в НАТО и ЕС

На 30 сентября там назначен референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией. Это откроет ей путь к вступлению в альянс.

Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года начался в июле 2017 года. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек, среди которых есть граждане России и Сербии.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО.