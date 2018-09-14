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НАТО предъявило России обвинение
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Столтенберг обвинил Россию в «препятствовании» вступления Македонии в НАТО 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в препятствовании вступлению в альянс Македонии и Черногории.
"Мы видели также, например, как Россия пыталась предотвратить вступление в НАТО не только бывшей югославской республики Македонии, но и Черногории. Мы наблюдали там неудачную попытку переворота", — сказал он в пятницу, выступая в Heritage Foundation.
По его словам, есть "много примеров" попыток России вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО и странах-партнерах, в том числе через соцсети.
Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявлял, что доказательств прямого вмешательства России во внутренние дела Македонии не существует, однако страна не имеет альтернативы полноправному членству в НАТО и ЕС.
На 30 сентября там назначен референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией. Это откроет ей путь к вступлению в альянс.
Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года начался в июле 2017 года. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек, среди которых есть граждане России и Сербии.
Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.
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