Ещё
Захарова прокомментировала инсайд об «отравителях»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала инсайд СМИ о Петрове и Боширове 

BFM.RU + ещё 12 17 часов назад
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает дезинформацией публикации ряда изданий, в том числе The Insider и Bellingcat, о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове. Их британские власти обвиняют в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери. Указанные издания нашли доказательства причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам.
«После того, как «Беллингкэт» (там еще были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.
Захарова скептически отнеслась к утверждениям, что эти документы действительно принадлежат ФМС России. По ее словам, про Петрова и Боширова Лондон объявил давно и их начали подозревать. «И все это время никаких „баз данных“ не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет», пишет дипломат.
Накануне Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они в частности, указали, что ездили в Солсбери, как обычные туристы.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британские власти считают, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», а к их отравления причастны российские власти. В Москве отвергли эти обвинения.
BFM.RU: последние новости
СМИ узнали о приватном разговоре Путина и Абэ «Я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии». Золотов вызвал Навального на дуэль Аман Тулеев возглавил Кузбасский институт развития профобразования
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США541
Комики пошутили о Петрове и Боширове41
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе460
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи8
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце32
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение