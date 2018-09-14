Захарова прокомментировала инсайд об «отравителях»

Захарова прокомментировала инсайд СМИ о Петрове и Боширове

«После того, как «Беллингкэт» (там еще были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова скептически отнеслась к утверждениям, что эти документы действительно принадлежат ФМС России. По ее словам, про Петрова и Боширова Лондон объявил давно и их начали подозревать. «И все это время никаких „баз данных“ не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет», пишет дипломат.

Накануне Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян . Они в частности, указали, что ездили в Солсбери, как обычные туристы.