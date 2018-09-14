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РФ наотрез отказалась выполнять требование США
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Россия наотрез отказалась выполнять требование США для невведния «жестких санкций» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов. Об этом передает РИА «Новости».
Ранее в МИДе заявили, что Вашингтон официально не запрашивал доступ к российским химическим объектам в целях проведения инспекции по программе химического оружия.
Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия, поэтому Вашингтон готовит к ноябрю второй пакет жестких санкций.
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