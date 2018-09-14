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В Крыму подозревают Украину в выбросе химвеществ
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В Крыму подозревают Украину в выбросе химвеществ 

Рамблер 19 часов назад
Фото: РИА Новости
В Крыму рассматривают шесть версий причин выброса вредных химических веществ в атмосферу в районе города Армянска, одной из которых является «сброс неустановленных химических веществ с территории сопредельного государства». Об этом сообщил руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко, передает РИА «Новости».
Другие изучаемые версии — выброс вредных веществ в атмосферу предприятия «Титановые инвестиции», превышение уровней выброса вредных веществ предприятий «Бром» и «Крымский Содовый завод» (оба находятся в Красноперекопске), превышение объемов и концентрации сброса сернистой кислоты заводом «Титановые инвестиции» в кислотонакопитель и нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя.
Расследование продолжается, его подробности не разглашаются в интересах следствия.
В конце августа на химзаводе «Крымский титан» произошел выброс химических веществ из-за испарения кислотонакопителя. В результате выброса на листьях деревьев, крышах домов, автомобилях и других поверхностях в городе Армянске и близлежащих населенных пунктах образовался желтый маслянистый налет. 4 сентября специалисты определили, что в атмофере превышен предельно допустимый уровень сернистого ангидрида. Завод «Крымский титан» был полностью остановлен, в школах объявили двухнедельные каникулы, детей из Армянска вывезли в санатории.
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