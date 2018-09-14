Меркель назвала условие снятия санкций

Меркель: ЕС сохранит санкции, пока Минские соглашения не будут выполнены

Европа сохранит санкции в отношении России до тех пор, пока Минские соглашения не будут осуществлены, заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стан Балтии.

"Мы все прекрасно знаем, что большого продвижения достигнуто не было, территориальное единство на Украине не было восстановлено. Эта тема остается важной. Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы даже не рассматриваем снятие санкций", — сказала Меркель на конференции, которая транслировалась онлайн на национальном канале.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.