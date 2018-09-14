Песков: Совбез РФ обеспокоен активностью террористов в Идлибе 

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ итоги своих международных контактов во время работы Восточного экономического форума, ситуацию в Сирии и внутрироссийские вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент проинформировал участников совещания о своих международных контактах, состоявшихся на полях ВЭФ. По результатам рабочих мероприятий Путина во Владивостоке также обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, исходя из главного ориентира — повышенных темпов социально-экономического развития этого региона», — сказал Песков.
На заседании снова была выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в сирийском Идлибе и их дестабилизирующей активностью, сообщил Песков.
Также обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
«Президент Путин и другие участники совещания также тепло поздравили премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения», — отметил пресс-секретарь президента. В пятницу главе правительства РФ исполнилось 53 года.
Напомним, что во время работы на ВЭФ Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министрами Японии Синдзо Абэ и Республики Корея Ли Нак Еном. Форум проходил во Владивостоке 11-13 сентября.
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