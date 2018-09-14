Песков: Совбез РФ обеспокоен активностью террористов в Идлибе

«Президент проинформировал участников совещания о своих международных контактах, состоявшихся на полях ВЭФ. По результатам рабочих мероприятий Путина во Владивостоке также обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, исходя из главного ориентира — повышенных темпов социально-экономического развития этого региона», — сказал Песков.

На заседании снова была выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в сирийском Идлибе и их дестабилизирующей активностью, сообщил Песков.

Также обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

«Президент Путин и другие участники совещания также тепло поздравили премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения», — отметил пресс-секретарь президента. В пятницу главе правительства РФ исполнилось 53 года.

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