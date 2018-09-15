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Грудинин приехал во Владивосток без денег
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Павел Грудинин не привез во Владивосток 35 млрд рублей, но обещал поделиться опытом 

360tv.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Бывший кандидат в президенты РФ от фракции КПРФ Павел Грудинин опроверг информацию, что готов вложить 35 миллиардов рублей в сельское хозяйство Приморья. Глава совхоза им. Ленина отметил при этом, что готов делиться наработанным опытом, а деньги на развитие сельского хозяйства краевым властям нужно искать в регионе. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Павел Грудинин прилетел в столицу Приморского края, чтобы поддержать однопартийца Андрея Ищенко.
Ранее кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко на своей странице в соцсети проанонсировал создание в Приморье совместного с Грудининым инновационного сельскохозпредприятия.
«Это очень интересно — здесь сделать регион, который будет успешным в сельском хозяйстве. При поддержке власти, прежде всего», — сказал Павел Грудинин на пресс-конференции во Владивостоке.
Второй тур выборов губернатора Приморского края пройдет 16 сентября.
По итогам первого тура Андрей Ищенко набрал 24,26% голосов, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко — 46,57%.
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