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Лавров посчитал политику Запада «гибридной войной»
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Лавров считает политику Запада в отношении России «гибридной войной» 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Политика Запада в отношении России подходит под поднятие "гибридная война", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что происходит на Западе, как формируется политика в отношении России, это абсолютно подходит под поднятие "гибридная война". Есть прямые военные действия, когда на наших границах, вопреки всем дававшимся заверениям, растет присутствие военной инфраструктуры НАТО, развертываются новые боевые подразделения, ударные вооружения", — сказал Лавров, выступая на пленарном заседании российско-германского форума.
В западной прессе, отметил министр, "идет шельмование России по любому поводу".
"Неправительственные организации, которые функционируют в РФ, как и в других странах, активнейшим образом используются для вмешательства в наши внутренние дела", — констатировал глава российского дипведомства.
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