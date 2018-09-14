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Запросов о допуске иностранных экспертов на химобъекты РФ не поступало — Песков
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Запросов о допуске иностранных экспертов на химобъекты РФ не поступало — Песков 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о недопуске иностранных экспертов на российские химические объекты. В своем ответе он сослался на заявление МИД РФ, что никаких запросов не поступало. Об этом передает Интерфакс.
"В МИД уже рассказали, что Вашингтон никаких запросов на этот счет не направлял", — подчеркнул Песков.
Ранее помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, что Вашингтон не будет вводить второй, более жесткий пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей», если Москва предоставит гарантии, что не будет использовать химоружие, и допустит иностранных экспертов на свои химические объекты.
Сингх отметила, что Россия не предприняла необходимых шагов, поэтому власти США планируют ввести новые санкции в ноябре этого года.
В конце августа США ввели первый пакет новых антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей». В ноябре Вашингтон начнет рассматривать второй пакет, который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли, если Москва не выполнит требования Вашингтона.
Отношения между странами обострились после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены британский агент, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Лондон обвиняет Москву в причастности к покушению на Скрипалей. В свою очередь Москва все подозрения категорически отрицает и требует прозрачного и независимого расследования.
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