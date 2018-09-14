Санкционный предел. К чему приведёт дальнейшая эскалация ограничений

Программный директор клуба «Валдай» объяснил НСН, кто пострадает от новых антироссийских санкций.

Помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх заявила, что США готовятся ввести в ноябре новые антироссийские санкции из-за инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом она сообщила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, пишет Ura.ru. Подразумевается, что санкции будут распространены на банковскую сферу и продажу продукции российского ОПК, а также касаться вопросов оказания финансовой помощи со стороны Вашингтона. Сингх заявила, что новые санкции связаны с тем, российская сторона в данный момент не предоставила доказательств того, что не будет в будущем применять химическое оружие.

Экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик в эфире НСН рассказал об опасности продолжения санкционной политики для экономики самих Соединенных штатов.

«На мой взгляд, новые санкционные планы США разнятся с точки зрения своих масштабов. То, что было анонсировано совсем недавно, не смотря на такую жесткую риторику, выглядит несколько мягче, чем некоторые предыдущие планы, которые были анонсированы со стороны законодательных органов власти США. Я имею в виду запрет на приобретение российского долга и ограничения в финансовой сфере. Эти планы идут значительно дальше, чем те ограничения в банковском секторе, которые были обозначены в последнее время Госдепартаментом », — объяснил экономист.

Новый повод для санкций. Западные СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей По его словам, санкционная политика США уже начала подходить к своему пределу, когда американцы начинают ощущать эффект антироссийских санкций на своей экономике.

«Даже с предыдущими несколькими раундами санкций, мы видели, что отчасти приходилось переигрывать и пересматривать определенные положения. Эти санкционные меры начинают сказываться и на самой американской экономике и финансовых рынках. Поэтому дальнейшая эскалация санкций, если она будет производиться, будет более выверенная, аккуратная, адресная и с пониманием определенных пределов», — заключил Лисоволик.