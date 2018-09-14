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В Аргентине заявили, что никогда не поддерживали санкции против России
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В Аргентине заявили, что никогда не поддерживали санкции против России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Аргентина никогда не поддерживала санкции против России, заявил РИА Новости посол страны в РФ Рикардо Лагорио.
"Аргентина никогда не поддерживала санкции, мы не считаем их позитивным инструментом внешней политики", — сказал посол.
"Аргентина всегда руководствуется правом, и все ситуации, в которых международные нормы нарушаются, должны рассматриваться в соответствующих структурах", — пояснил дипломат.
Лагорио также отметил, что отношения между двумя странами «развиваются в юридическом, социологическом и политическом ключе и в рамках традиционной дружбы».
"Все прочие вопросы, которые могут возникнуть между сторонами, должны прежде пройти проверку достоверными правовыми критериями", — подчеркнул он.
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