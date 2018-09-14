В Аргентине заявили, что никогда не поддерживали санкции против России

"Аргентина никогда не поддерживала санкции, мы не считаем их позитивным инструментом внешней политики", — сказал посол.

"Аргентина всегда руководствуется правом, и все ситуации, в которых международные нормы нарушаются, должны рассматриваться в соответствующих структурах", — пояснил дипломат.

Лагорио также отметил, что отношения между двумя странами «развиваются в юридическом, социологическом и политическом ключе и в рамках традиционной дружбы».

"Все прочие вопросы, которые могут возникнуть между сторонами, должны прежде пройти проверку достоверными правовыми критериями", — подчеркнул он.