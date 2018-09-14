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Песков не смотрел интервью Боширова и Петрова
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Песков рассказал, что не смотрел интервью Боширова и Петрова 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не смотрел интервью "подозреваемых" по "делу Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова, но посмотрит, "когда будет время".
Интервью Боширова и Петрова RT и Sputnik было опубликовано в четверг. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее рассказала, что Петров и Боширов вышли на нее сами, позвонив на мобильный. В интервью они заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
"Я не смотрел, честно говоря, пока у меня еще не было времени. Я видел новости на этот счет, основные посылы и заявления. Конечно, когда будет время, я его посмотрю", — сказал Песков журналистам в пятницу.
На вопрос журналистов, показались ли ему эти высказывания убедительными, Песков ответил:
"Мое личное мнение абсолютно никакой роли не играет и не может играть в этом вопросе. Речь идет о двух российских гражданах, которые пришли в средства массовой информации рассказать о той ситуации, в которой они оказались после выдвижения в их адрес обвинений со стороны британцев", — отметил пресс-секретарь президента.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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