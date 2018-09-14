Путин встретился с юнармейцами Забайкалья на учениях «Восток-2018»

Юнармейцы Забайкальского края встретились с Президентом России Владимиром Путиным в рамках учений «Восток-2018» на полигоне Цугол, куда школьников пригласили в качестве гостей.

Юнармейцы участвовали в смотре военной техники и парада военнослужащих России, КНР и Монголии. Помимо этого, совместно с Центральной детской художественной школой Читы, юные патриоты подготовили выставку работ «Я рисую Армию свою», которую представили Президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Юнармейцы подарили почетным гостям книгу «Письмо солдату».

«Эту книгу писали юнармейцы всей страны солдатам прошлых войн и тем, кто служит России сегодня. Мы хотим, чтобы каждый солдат знал, что его служба нужна для мира», — сказали юнармейцы.

Глава государства сердечно поблагодарил ребят за подарок.