Ещё
Антонов рассказал о жертвах новых санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонов рассказал о жертвах от новых антироссийских санкций США 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что от введения новых санкций США против России пострадают американские компании. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Введение все новых и новых рестрикций против России — путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны", — сказал Антонов.
Он также добавил, что на данный момент в России работают около трех тысяч фирм с американским капиталом, в которых заняты около 180 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Госдеп анонсировал новые "жесткие" санкции против России из-за дела Скрипалей.
Газета.Ru: последние новости
Росгвардия открестилась от идеи вызвать Навального на дуэль МИД рассказал о попытках США вмешаться в переговоры по Каспию Поклонская анонсировала проверки в отношении пяти депутатов из-за возможных нарушений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали358
Крымскому мосту предрекли разрушение513
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Назван инициатор дуэли Золотова450
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение