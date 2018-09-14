Антонов рассказал о жертвах новых санкций США

Антонов рассказал о жертвах от новых антироссийских санкций США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что от введения новых санкций США против России пострадают американские компании. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Введение все новых и новых рестрикций против России — путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны", — сказал Антонов.

Он также добавил, что на данный момент в России работают около трех тысяч фирм с американским капиталом, в которых заняты около 180 тыс. человек.