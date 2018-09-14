Запад отреагировал на интервью «отравителей»

Западные журналисты не поверили в искренность «отравителей» шпиона Сергея Скрипаля, давших интервью RT.
Накануне главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила, что россияне Руслан Боширов и Александр Петров, обвиненные британским правосудием в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери, позвонили ей и предложили проинтервьюировать их. Несколько часов спустя интервью было опубликовано.
В разговоре с Симоньян Боширов и Петров назвали себя обычными туристами, пожелавшими увидеть прославленный Солсберийский собор, а не убить предателя.
Авторы западных СМИ не поверили в версию россиян. По словам Алексея Ковалева, разобравшего интервью для британского издания The Guardian, Боширов и Петров противоречили сами себе, а «инсценировка» самого интервью была смехотворной.
Эми Фэрис-Ротман из The Washington Post обратила внимание на то, что Боширов и Петров были раздраженными, а также на долгие «явные» взгляды, которыми они иногда обменивались.
В свою очередь, другой автор The Guardian, Патрик Винтур, и вовсе назвал все, сказанное Бошировым и Петровым, ложью, а само их интервью — «троллингом» Лондона со стороны Москвы.
По словам Винтура, «объяснение» России было слабым и, вероятно, не то что не поможет ей наладить отношения с Европой, а вовсе поспособствует ужесточению санкций.