Запад отреагировал на интервью «отравителей»

Повод для санкций: СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей

Западные журналисты не поверили в искренность «отравителей» шпиона Сергея Скрипаля , давших интервью RT.

В разговоре с Симоньян Боширов и Петров назвали себя обычными туристами, пожелавшими увидеть прославленный Солсберийский собор, а не убить предателя.

Авторы западных СМИ не поверили в версию россиян. По словам Алексея Ковалева, разобравшего интервью для британского издания The Guardian, Боширов и Петров противоречили сами себе, а «инсценировка» самого интервью была смехотворной.

Эми Фэрис-Ротман из The Washington Post обратила внимание на то, что Боширов и Петров были раздраженными, а также на долгие «явные» взгляды, которыми они иногда обменивались.

В свою очередь, другой автор The Guardian , Патрик Винтур, и вовсе назвал все, сказанное Бошировым и Петровым, ложью, а само их интервью — «троллингом» Лондона со стороны Москвы.

По словам Винтура, «объяснение» России было слабым и, вероятно, не то что не поможет ей наладить отношения с Европой, а вовсе поспособствует ужесточению санкций.